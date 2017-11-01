中國財經

內地股市在11月首個交易日個別發展，上證指數連升兩日，3400點得而復失。兩市成交合計較上日增加逾一成至4818億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開不足1點，其後反覆走高，收市報3395點，升2點或0.08%，最高見3410點，升17點或0.5%；最低見3388點，跌4點或0.14%，成交2319.78億元。

深成指則反覆走軟，收市報11350點，跌17點或0.15%，最低見11341點，跌26點或0.23%；最高見11424點，升56點或0.5%，成交2498.66億元。

滬深300指數報3996點，跌10點或0.25%；創業板指數報1872點，升2點或0.16%。

分析師表示，今日大市在3400點整數關口附近爭持，此前領漲板塊出現衝高回落跡象，導致市場反覆上落。目前市場流動性有偏緊跡象，場內對資金緊張的擔憂加劇，令大市上衝存在後顧之憂。

各板塊個別發展，水泥、煤炭、電力、金融、房地產、鋼鐵股偏軟；半新股漲逾4%；石油、有色金屬、化工股則靠穩。

財新/Markit今早公布，10月，經季節性調整的中國製造業採購經理指數(PMI)為51，持平於上月，符合預期，是連續5個月處在擴張區間，為今年6月以來的低位。