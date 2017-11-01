中國財經

上證指數午後向好，現升10點，深成指升19點。

上證指數現報3403點，升10點或0.3%，最高見3410點，升17點或0.5%，成交1874.82億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11386點，升19點或0.17%，高見11424點，升56點或0.5%，成交2011.93億元。

滬深300指數報4010點，升3點或0.09%；創業板指數報1877點，升8點或0.44%。

各板塊個別發展，半新股漲5%；石油、有色金屬、金融、化工、鋼鐵、房地產股靠穩；水泥、煤炭、電力股則偏軟。