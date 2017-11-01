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今日 14:13 中國財經

台股收升12點 重上10800點關口

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台灣股市高收，加權指數收報10806點，升12點或0.12%，連續第3日上升。

台股今早高開22點，其後反覆向上，尾段升幅收窄，最高見10843點。其中，造紙股漲0.43%，食品股漲0.35%。

分析師指出，台股今日反覆靠穩，主要由於隔晚美國股市上揚，其中納斯特綜合指數更創下收市新高，因有業界評價iPhone X是未來智能手機的典範，刺激蘋果公司股價連續第二天創新高，推動蘋果概念股上升。

個股方面，重磅股大立光漲1.14%，聯發科則挫1.31%，台積電跌0.21%，鴻海無升跌。

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