中國財經

內地賣車平台大搜車宣布，完成3.35億美金(約26.13億港元)E輪融資，本次融資為阿里巴巴領投，華平投資、春華資本、招銀國際跟投。

本次融資後，阿里巴巴成為除管理層外的最大股東，雙方將進行更加深入的資源共享和業務合作，包括與阿里的互聯網線上資源整合，打造汽車新零售平台。同時，大搜車將繼續深化與戰略股東螞蟻金服在新金融領域的合作。

大搜車創始人兼CEO姚軍紅表示，通過大搜車、阿里巴巴和螞蟻金服三方在線下渠道、線上電商和大數據風控的全面合作，將加速構建更為完善的汽車新零售和新金融生態圈。