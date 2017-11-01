中國財經

財新中國10月製造業PMI持平於上月，連續5個月擴張。

財新/Markit公布，10月，經季節性調整的中國製造業採購經理指數(PMI)為51，持平於上月，符合預期，是連續5個月處在擴張區間，為今年6月以來的低位。

財新智庫莫尼塔宏觀研究主管鍾正生表示，10月份中國製造業穩步擴張，但政府旨在降低污染的嚴格限產措施，加上相對較低的庫存水平，增加中下遊行業企業的成本壓力，這可能對未來幾個月的生產產生負面影響。

他指出，儘管新訂單指數回升，但產出指數連續第3個月下降，且低於今年前10月的平均水平。投入和出廠價格指數按月均下滑，但仍持於相對較高水平。採購和成品庫存指數均仍在萎縮區間。

分項數據顯示，10月產出指數自52.1降至50.8，是4個月來最低；新訂單和新出口訂單指數則雙雙回升，增速較溫和。另據受訪廠商的報告，海外客戶需求增強，支撐了最近出口銷售的增長。

價格方面，投入價格指數連續第5個月在擴張區間；出廠價格指數亦連續5個月在50之上，據受訪廠商反映，生產成本上升，導致部分廠商加價，但市場競爭制約了廠商整體定價力。

就業指數則繼續小幅收縮，多數受訪廠商為提升效率而採取減少用工的措施，導致近期用工數量下降。供應商供貨時間指數則顯示，供應商平均交貨速度繼續放緩，這種狀態目前已經持續14個月。

Markit調查還顯示，出於對市場狀況好轉、新產品問世和公司擴張計劃的預期，業界保持對未來12個月製造業產出增長的信心。