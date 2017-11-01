中國財經

上證指數高開不足1點後偏軟。

上證指數開市報3393點，升不足1點或0.02%；現報3390點，跌2點或0.08%。

深成指開市報11370點，升2點或0.03%；現報11359點，跌8點或0.07%。

滬深300指數開市報4007點，升1點或0.03%；現報4003點，跌3點或0.08%。

創業板指數開市報1867點，跌1點或0.1%；現報1866點，跌2點或0.15%。

各板塊普遍下滑，金融、石油、水泥、房地產、化工股偏軟；半新股則漲逾2%；有色金屬、鋼鐵、煤炭、電力股則靠穩。