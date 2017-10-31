中國財經

美國商務部在鋁箔反傾銷調查中仍將中國視為非市場經濟國家，在對華反傾銷調查中繼續適用替代國做法。中國商務部發言人指，美方無視中國市場經濟建設取得的巨大成就，繼續認定中國為非市場經濟國家，是對中國實際情況的嚴重歪曲。

發言人強調，美國的做法違反了其在《中國加入世貿組織議定書》第15條下應承擔的國際義務。中方敦促美方切實履行國際義務，採取實際行動糾正錯誤做法。

發言人又指，中方將採取必要措施維護中國企業的合法權益，並保留在世貿組織爭端解決機制下的相關權利。