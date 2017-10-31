中國財經

內地股市在10月最後一個交易日收高，上證指數先跌後回穩。兩市成交合計較上日縮減逾兩成至4320億元(人民幣‧下同)。總結本月，滬指累計升1.33%。

上證指數今早低開9點，早段反覆偏軟，最低見3376點，跌14點或0.42%，午後止跌回穩，收市報3393點，升3點或0.09%，最高見3397點，升6點或0.2%，成交1999.3億元。

深成指先跌後回升，以接近全日最高位收市，收報11367點，升55點或0.49%，最低見11274點，跌38點或0.34%，成交2320.25億元。深成指10月累升2.53%，連升3個月，累漲8.21%。

滬深300指數報4006點，跌3點或0.07%；創業板指數報1869點，升13點或0.74%。

分析師表示，今日大市弱勢反彈，滬指全天在昨日收市點位附近窄幅上落，尾段小幅上揚，以高端製造為代表的中小型股走勢堅挺。技術上看，目前大市仍處下跌形態，料滬指短期仍有下跌調整空間，但幅度已不大。

各板塊幾乎全線上揚，半新股漲逾4%；有色金屬、鋼鐵股升1%；煤炭、房地產、化工、石油、電力股靠穩；水泥、金融股則偏軟。

國家統計局今早公布，10月中國製造業採購經理指數(PMI)回落至51.6，比上月回落0.8個百分點，遜於市場預期的52。