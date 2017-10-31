上證指數午後窄幅上落，現升1點，深成指升28點。
上證指數現報3391點，升1點或0.04%，最高見3393點，升3點0.1%，成交1596.89億元(人民幣‧下同)。
深成指現報11340點，升28點或0.25%，高見11346點，升34點或0.3%，成交1859.02億元。
滬深300指數報4003點，跌6點或0.16%；創業板指數報1862點，升6點或0.36%。
各板塊普遍靠穩，半新股漲逾4%；有色金屬、鋼鐵、房地產、煤炭、化工股靠穩；水泥、金融、石油、電力股則偏軟。
今日 14:20 中國財經
上證指數午後窄幅上落，現升1點，深成指升28點。
上證指數現報3391點，升1點或0.04%，最高見3393點，升3點0.1%，成交1596.89億元(人民幣‧下同)。
深成指現報11340點，升28點或0.25%，高見11346點，升34點或0.3%，成交1859.02億元。
滬深300指數報4003點，跌6點或0.16%；創業板指數報1862點，升6點或0.36%。
各板塊普遍靠穩，半新股漲逾4%；有色金屬、鋼鐵、房地產、煤炭、化工股靠穩；水泥、金融、石油、電力股則偏軟。
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