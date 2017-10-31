中國財經

台灣股市高收，加權指數收報10793點，升36點或0.34%，10800點得而復失。

台股今早高開12點，其後升幅不斷擴大，最高見10829點。其中，造紙股漲1.79%，機電股漲0.48%。

分析師指出，台股今日高開高走，主要由於隔晚蘋果公司股價大漲，更創收市新高，因市場對蘋果旗下iPhone X看法轉樂觀，且有初步證據顯示，該款新智能手機銷售強勁，刺激台灣蘋果概念股上揚，推動大市走高。

個股方面，重磅股聯發科漲2.39%，鴻海升0.45%，台積電無升跌，大立光則逆市跌0.26%。