中國財經

人民幣兌美元呈強，在岸價(CNY)早段升逾200點子。

人民幣兌美元在岸價現報6.6258，較上日下午4時30分收報6.6476，大升218點子或0.33%；較晚上11時30分最後成交價6.6460，走強202點子。

離岸價(CNH)現報6.6266，升103點子或0.16%。

中間價報6.6397，較上日中間價6.6487，升90點子或0.14%。

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