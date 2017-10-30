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今日 09:28 中國財經

社科院:民企融資成本高 銀行須服務實體經濟

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全國政協委員、中國社科院學部委員余永定表示，內地民企融資成本高企，銀行不能僅僅為了掙錢，也要服務實體經濟。

《21世紀經濟報道》引述余永定指出，目前民企融資成本居高不下。民企平均貸款年利息為16.7%，對於很多企業而言難以承受，這現象是因為銀行對中小企業訊息不了解。

余永定認為，金融企業不能僅僅為了掙錢，也應該為實體經濟和社會服務，而市場亦應有對民企的服務機構。他稱，日本有中小企業訊息平台，建議中國可以仿效設立一個涉及中小企業的訊息系統。

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