中國財經

中國銀監會普惠金融部主任李均鋒表示，網絡借貸監管應該充分應用科技監管手段，利用數碼技術開展金融業務，在監管上也必須利用數碼監管、技術監管或監管科技，來實現對數碼金融的監管。

李均鋒在中國互聯網金融協會論壇上表示，要應用監管科技去監管金融科技，目前正在構造多維度的監管科技體系，包括行業協會的授信系統、監管訊息系統的構建、國家有關部門的互聯網金融訊息科技平台的構建。

同時，他又稱，還要應用監管科技的手段，利用大數據對數碼普惠金融實現監管。