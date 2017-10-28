中國財經

除西藏、黑龍江外，內地其餘29個省份已公布2016年平均工資數據。與2015年相比各省職工收入不同幅度有所增加，但大多未超年度全國平均工資水平。以城鎮非私營單位就業人員平均工資計算，北京職工年入近12萬元(人民幣·下同)居首，河南不足5萬元墊底。

已發布職工平均工資訊息的29個省份中，上海、新疆、遼寧、湖北4省僅公布了全社會平均工資，其他省份按城鎮非私營單位職工和私營單位職工平均工資分別通報。各省份公布的數據並不完整。

國家統計局發布的數據顯示，2016年全國城鎮非私營單位就業人員年平均工資6.76萬元，按年名義增長8.9%；全國城鎮私營單位就業人員年平均工資4.28萬元，按年名義增長8.2%。

與全國水平對照，京津滬、浙江、廣東、江蘇等6地非私營單位就業人員2016年平均工資超過全國平均水平，其中北京以11.99萬元位居首位，成為唯一一個突破10萬元的省份。河南省非私營單位就業人員2016年平均工資則在29省份中墊底，為4.95萬元。

城鎮非私營單位就業人員平均工資超過6萬元的省份有北京、天津、浙江、廣東、江蘇、青海、貴州、寧夏、重慶、四川、山東、福建、海南、內蒙古、雲南等15個，佔比超過一半。換算為月工資，該15個省城鎮非私營單位就業人員的月平均工資達到了5000元。