中國財經

中國人民銀行金融市場司司長紀志宏在「2017中國互聯網金融論壇」上表示，近期部分媒體報道，現金貸規模擴張迅猛，發展有待規範。

對於輿論質疑其經營模式，呼籲將其納入監管，紀志宏表示，為防範化解相關風險，人行會同相關部門組織開展互聯網金融風險專項整治，目前整治工作取得了初步成效。

他稱，下一步，專項整治工作將以防範系統性金融風險為底線，完善法律法規框架，創新監管方法，按照實質重於形式的原則，實施穿透式監管，貫徹落實好所有金融業務都要納入監管的基本要求。