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今日 22:49 香港財經 中國財經

眾安在綫運用人工智能加強風控

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眾安在綫(06060)首席運營官許煒在第二屆香港金融科技周活動發表主題演講時表示，人工智能不是一個新的概念，也不是一個單一的技術。

他續稱，預測、溝通和識別是保險公司直接受惠於人工智能的三大核心技術，隨着人工智能愈來愈廣泛的被應用，未來將很有機會出現高度智能化的保險公司。

該公司去年成立全資子公司眾安科技，其三大產品涵蓋人工智能客服及人工智能風控方案。在多個領域均應用人工智能，例如身份核實、圖像識別、模型迭代和客戶服務，以加強風控能力、運營效率，以及提升客戶滿意度。

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