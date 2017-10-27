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ESPN引述消息指出，阿里巴巴副主席蔡崇信，就購入美國國家籃球協會(NBA)所屬布魯克林籃網隊(Brooklyn Nets)的49%股權，已達成相關協議，包括在未來數年可行使購入控股權的權利。

消息稱，交易作價將按籃網隊估值23億美元計算，惟交易將不包括收購Barclays Center，料不久會就長期租用予球隊作出商討。

籃網隊的俄裔老闆普羅科洛夫(Mikhail Prokhorov)，將仍為球隊班主及再經營額外4年，而他將會售出其大多數股權，視乎蔡崇信的決定。