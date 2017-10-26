中國財經 國際財經

復星集團宣布，完成對以色列金融科技公司BondIT戰略投資1425萬美元(約1.11億港元)，復星將成為BondIT的主要股東，並可委派董事進董事會。

復星集團董事長郭廣昌表示，創新是引領發展的關鍵，也是全人類面向未來的最重要一點，相信BondIT能與復星金融生態系統互補。

BondIT創始人及首席執行官Etai Ravid指出，非常榮幸能獲得復星的認可，這是公司發展的一個重要里程碑。通過復星的渠道網絡和創新，將加快公司在全球市場的業務增長，提升公司獨特的技術創新優勢和股東利益。