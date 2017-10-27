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今日 15:27 中國財經

滬指六連揚 本周累漲1.1%

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內地股市個別發展，上證指數連續第6日走高，創近22個月的新高。兩市成交合計較上日縮減近一成至4632億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計漲1.13%。

上證指數今早低開3點，早段止跌回升，收報3416點，升9點或0.27%，最高見3421點，升13點或0.4%；最低見3402點，跌5點或0.16%，成交2123.77億元。

深成指則反覆偏軟，收市報11444點，跌16點或0.15%，最低見11415點，跌45點或0.4%；高見11484點，升23點或0.21%，成交2508.51億元。

滬深300指數報4021點，升28點或0.71%；創業板指數報1896點，跌14點或0.76%。

分析師表示，今日大市通過強勢反覆上落，以鞏固突破3400點的有效性。中段一度上攻至3421點附近，銀行、保險板塊成為助漲主力，但鋼鐵、煤炭等資源類板塊全面調整。隨着後期成交量有望緩慢放大，市場格局有望出現權重股搭台，題材股唱戲的局面。

各板塊普遍走低，煤炭、有色金屬股挫1%；水泥、鋼鐵、電力、化工、房地產、石油股偏軟；釀酒股則漲逾3%；半新股漲逾1%；金融股亦靠穩。

國家統計局今早公布，9月規模以上工業企業實現利潤總額6621.8億元，按年增長27.7%，增速比8月份加快3.7個百分點。

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