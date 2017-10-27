中國財經

台灣股市低收，加權指數收報10709點，跌25點或0.24%。

台股今早高開22點，其後升幅收窄，午後倒跌，最低見10701點，收跌25點。其中，造紙股挫1.38%，金融股則漲0.43%。

分析師指出，台股今日高開低走，主要由於隔晚美國三大指數個別發展，因藍籌業績有利有弊，以及美國稅務改革有進展，同時市場關注美國總統特朗普即將宣布聯儲局下任主席決定，拖累大市走軟。

個股方面，重磅股聯發科挫2.51%，鴻海跌0.45%，大立光跌0.18%，台積電則漲1.27%。