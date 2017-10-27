中國財經

美元滙價升至3個月高位，人民幣兌美元走弱，在岸價(CNY)早段曾跌破6.66關口。

在岸價早段最低見6.6631，現報6.6484，較上日下午4時30分收報6.6357，下跌127點子或0.19%；較晚上11時30分最後成交價6.6435，走弱49點子。

離岸價亦跌破6.66，最低見6.6654，跌0.18%，現報6.6519。

人民幣兌美元中間價報6.6473，較上日中間價6.6288，跌185點子或0.28%，為自9月21日以來最大跌幅。