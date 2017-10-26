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瑞銀與羅兵咸永道發表億萬富豪報告指，亞洲擁有世界上最多的億萬富豪，每隔一天就有一位新億萬富豪誕生，人數首次超過美國，惟最大的總財富依然是在美國。若趨勢持續，亞洲億萬富豪的總財富，將於4年內追上美國億萬富豪。

報告顯示，亞洲共有637位億萬富豪，當中162位是新億萬富豪。中國在區內遙遙領先，年內有101位新億萬富豪。至於其他主要亞洲市場，包括香港、新加坡和日本的億萬富豪，財富平均增長近30%。而美國則有563位。

綜觀全球，億萬富豪的總財富2016年增加17%至6萬億美元；亞洲億萬富豪的總財富由1.5萬億美元增加近三分之一至2萬億美元；美國億萬富豪的財富由2.4萬億美元增至2.8萬億美元。

羅兵咸永道香港私人銀行諮詢服務合夥人沈櫻淇表示，報告不僅顯示了亞洲與其他地區億萬富豪之間的差異，也體現了亞洲區內的各種差距，例如中國幾乎所有的億萬富豪都是白手起家，而在香港，跨世代的則佔三分之一。

她表示，香港的億萬富豪平均年齡為66歲，86%為男性。中國更加以男性為主，比例佔93%，而平均年齡顯著年輕，僅55歲。

瑞銀財富管理大中華區主席及主管兼瑞銀香港區主管盧彩雲稱，這是亞洲首次擁有世界最多的億萬富豪。