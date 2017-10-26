中國財經 時事脈搏

中央財經領導小組辦公室副主任楊偉民在新聞發布會上表示，十九大報告中不再提GDP翻番這樣的目標，主要考慮的是，中國經濟發展已轉向高質量發展階段，不再是高速增長的階段，現在產能不足已不再是經濟發展的主要突出問題，最突出的問題是發展的質量還不夠高。

他強調，現在不是不要增長速度，而是要通過質量、效率、動力「三個變革」來實現，着力解決不平衡不充分的發展問題。不提GDP翻番目標，是為了更好貫徹落實新發展理念，推動黨和國家事業全面發展。

楊偉民指出，十九大確定從2021年到2050年的30年，將分成兩個15年安排，即2021年到2035年基本實現社會主義現代化； 2036年到2050年建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。

他表示，中共過去提出的奮鬥目標是，到本世紀中葉基本實現現代化，今次提出到2035年就要基本實現社會主義現代化，和過去的目標相比提前了15年，說明發展的成就巨大，超出預期，並表明未來發展潛力仍然很大，長期向好的態勢沒有改變。

同時，報告中對第二個百年奮鬥目標的表述更加完整，作出兩處小調整，一是加上了「美麗」兩個字，將美麗納入到社會主義現代化建設的重要內涵；二是把原來的「國家」改成「強國」，提升了第二個百年奮鬥目標的內在要求。