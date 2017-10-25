中國銀監會公布，截至9月底，內地銀行業金融機構資產總額為240.4萬億元(人民幣‧下同)，按年增長10.6%；負債總額為221.63萬億元，增長10.6%。
其中，商業銀行總資產為186.65萬億元，按年增10.9%；總負債為172.56萬億元，增長10.8%。
9月底，大型商業銀行資產、負債總額分別為86.29萬億及79.33萬億元，按年分別增長8.5%及8.6%。
至於城市商業銀行資產及負債，均按年增長16.2%，是所有類型金融機構中增速最高。
今日 16:16 中國財經
中國銀監會公布，截至9月底，內地銀行業金融機構資產總額為240.4萬億元(人民幣‧下同)，按年增長10.6%；負債總額為221.63萬億元，增長10.6%。
其中，商業銀行總資產為186.65萬億元，按年增10.9%；總負債為172.56萬億元，增長10.8%。
9月底，大型商業銀行資產、負債總額分別為86.29萬億及79.33萬億元，按年分別增長8.5%及8.6%。
至於城市商業銀行資產及負債，均按年增長16.2%，是所有類型金融機構中增速最高。
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