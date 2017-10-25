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今日 11:43 中國財經

華為擬靠低端手機擴市場份額

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內地傳媒報道，華為創始人任正非近日流出在公司IRB(產品投資評審委員會)改進方向滙報會上的講話，他在講話中指，這個世界九成以上是窮人，不要輕視做低端手機的同業，華為也要做低端機。

有關講話顯示時間為今年7月6日，即是說今年下半年，華為的終端策略或已經開始重新重視低端機型。

報道稱，華為在高端市場已站穩陣腳，但短時間內不會再有更大突破，想靠Mate 10 超越 Galaxy Note8 和 iPhone X並不現實。因此，華為劍指全球最大份額寶座，就只能效仿三星，發展低端手機市場。

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