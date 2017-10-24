中國財經

上證指數早段回穩，現升3點，深成指升3點。

上證指數現報3384點，升3點或0.11%，最高見3387點，升6點或0.2%，成交778.53億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11309點，升3點或0.03%，高見11319點，升13點或0.12%，成交1013.83億元。

滬深300指數報3952點，升21點或0.54%；創業板指數報1891點，跌6點或0.36%。

各板塊個別發展，石油、電力、化工股偏軟；金融、水泥股則漲1%；房地產、有色金屬、鋼鐵、煤炭股靠穩。