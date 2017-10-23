中國財經

商務部副部長錢克明與約旦計劃和國際合作事務大臣伊馬德‧法胡里，在約旦首都安曼簽署備忘錄，加強兩國經貿合作，明確中約雙方在未來三年的合作方向和優先領域。

新華社報道，根據該備忘錄，雙方將進一步擴大和加強在發展援助機制、人力資源開發、大型項目、貿易和投資、傳統能源和可再生能源領域的合作。

錢克明表示，近年來雙方政治互信不斷加深、經貿關係發展迅速，中約兩國對未來三年內的合作達成一系列共識。中方願本着共商、共建、共享的原則，和約方一道推進「一帶一路」框架下的經貿合作和人文交流。