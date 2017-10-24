中國財經

中共十九大會議今日閉幕，內地股市開市走軟，上證指數低開4點。

上證指數開市報3376點，跌4點或0.12%；現報3377點，跌3點或0.1%。

深成指開市報11289點，跌17點或0.15%；現報11276點，跌29點或0.26%。

滬深300指數開市報3926點，跌4點或0.12%；創業板指數開市報1895點，跌3點或0.17%。

各板塊普遍受壓，石油、金融、化工、煤炭、電力股偏軟；半新股則漲2%；有色金屬、鋼鐵、水泥、房地產股靠穩。