中國財經

人民幣兌美元中間價第二日下跌，報6.6268，較上日的6.6205，跌63點子或0.1%，是10月10日來最弱。

中間價較昨午4時30分收市6.6398，升130點子；較昨晚11時夜盤收報6.6385，升117點子。