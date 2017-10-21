英國《金融時報》引述知情人士透露，中國中化、內地鋰生產商天齊鋰業、私募基金寧波杉杉、風險投資基金金沙江資本(GSR Capital)等，擬競購智利鋰電池供應商巨頭SQM的40億美元(約312億港元)股權。
報道指，加拿大化肥商PotashCorp正尋求出售智利SQM的持股。高盛和美銀美林正監督銷售過程。
鋰電池是電動車電池的重要組成部分，而中國企業正在努力確保電池材料的供應，以滿足政府擴大電動車生產的計劃。
SQM對此拒絕置評。中化、金沙江資本、寧波杉杉、天齊鋰業均未作出置評。
今日 12:14 中國財經
英國《金融時報》引述知情人士透露，中國中化、內地鋰生產商天齊鋰業、私募基金寧波杉杉、風險投資基金金沙江資本(GSR Capital)等，擬競購智利鋰電池供應商巨頭SQM的40億美元(約312億港元)股權。
報道指，加拿大化肥商PotashCorp正尋求出售智利SQM的持股。高盛和美銀美林正監督銷售過程。
鋰電池是電動車電池的重要組成部分，而中國企業正在努力確保電池材料的供應，以滿足政府擴大電動車生產的計劃。
SQM對此拒絕置評。中化、金沙江資本、寧波杉杉、天齊鋰業均未作出置評。
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