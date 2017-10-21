中國財經

國家發改委主任何立峰表示，預計全年將順利實現6.5%左右的經濟增長目標，並能夠爭取更好的效果，又指今年底經濟總量將超過80萬億元(人民幣‧下同)。

何立峰表示，今年中國經濟穩中有進、穩中向好的趨勢繼續鞏固，而過去幾年中國經濟保持中高速增長，在世界主要國家中名列前茅，中國經濟約佔全球經濟總量的15%，但對全球經濟增長的貢獻率，每年均超過30%，居世界第一位。

他稱，過去5年，中國經濟社會平穩健康可持續發展，包括經濟結構不斷調整優化，就業和脫貧兩大關乎民生福祉的指標亦十分亮眼。至於發改委牽頭正在加快編制粵港澳大灣區規劃，為未來的建設提供藍圖，進入到初稿，抓緊諮詢各方意見進行修改，變得更加科學、更可操作。

何立峰指出，各城市之間也已在科技創新等各方面，加緊溝通和協同，他形容「9加2將大於11」，將成為中國未來新的經濟增長。區內互聯互通，如通訊、道路的動作力度愈來愈大，港珠澳大橋明年應該順利通車，因為牽涉到促進人員往來更加便利化，包括通關政策，未來還要促進資金往來的便利化，希望國家和粵港澳各方面共同努力，對新三步走的戰略給出更大的貢獻。

另外，對於當前中國社會主要矛盾有重大變化，何立峰指，中國社會的主要矛盾，也已轉化為人民日益增長對美好生活的需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。這個矛盾變化是帶有全局性、歷史性的變化，對國家的許多方面都提出了新的要求。

他表示，發改委會圍繞這些問題，在不同時段、不同階段的表現形式，深入研究深層次原因，及時提出應對之策和解決方案，通過認真組織實施逐一加以解決，相信通過解決這些矛盾問題，一定會促進經濟發展更好地滿足不同時段、不同階段人民對美好生活的需要，實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續的發展。