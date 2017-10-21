中國財經

經濟制裁是現代國家常見的打撃敵國手段，不過在一千年前， 宋帝國已使用經濟制裁的方法來對付西夏帝國。當時中國正是處於南北對峙的形勢，遼國在北（領土包括今日的北京和長城一帶），宋國在南，當雙方都爭做中華文明的正統的時候，宋帝國西北部的西夏突然獨立。大中華市場變成了三國時代。

西夏由党項族建立，開國皇帝李元昊的先祖原受宋册封為難定軍節度使，西平王。 他在公元1038年稱帝，定都興慶府（今銀川市)，西夏獨立。他繼位後效法宋朝和遼朝的制度，改革了軍事和政治結構，創造了筆劃比漢字更複雜的西夏文字（河西字），還制定了律法。

西夏似今日北韓

西夏國雖小，但軍事力量不可輕視，有如今日的北韓。李元昊率領西夏大軍對大宋的戰爭是一面倒的長勝，每次都令宋軍喪師十萬。西夏還攻取了吐蕃的三個州，控制了今天寧夏、甘肅、陝西、青海一帶，全國約有五十萬兵力。

西夏的地盤在今日的寧夏省和甘肅省一帶，正正扼守了絲綢之路要道。該地經濟落後，物產貧乏，國內連糧食生產都不能自給自足。而鄰居宋國則是大富戶，物產豐富，更是當時世界第一的經濟強國。西夏能夠出口到宋朝換回糧食的貨品，主要有兩種：青白鹽和刀劍。 西夏的刀劍是當時的名器，連宋朝帝王也將之作珍品佩戴。

施以經濟制裁

說回公元982年的時候，李元昊的父親李繼遷起兵反宋，宋人在戰爭處於劣勢時下令對西夏作出經濟制裁，關閉榷場、停止互市，禁止對西夏的貿易。西夏雖然強悍，但經濟上高度依賴宋朝。停市後西夏立刻跪低，上表請和。宋與西夏的外交關係自此成了這個循環摸式：雙方軍事衝突，宋軍劣勢，宋對西夏經濟制裁，西夏退讓求和，貿易重開。經濟制裁對軍事力強經濟弱勢的小國來說，真是有效的！

到了李元昊建國， 雖然每次戰爭對宋軍都佔上風，但最終西夏小國都是怕了經濟制裁的後果。李元昊去除帝號，主動求和，向宋稱臣；而宋政府就每年「賜」給「臣子」西夏一大批白銀、茶葉、絲綢等厚禮， 以付保護費的方式換取和平。反正對世界第一的經濟強國來說，這些只是碎銀！

有一次宋仁宗時榷場重開，西夏官員對宋國使節張宗道說：「兩國之歡猶如魚水。」張宗道回答：宋朝是水，夏國是魚。水可以沒有魚，魚不能沒有水。一句話說明了雙方經貿地位的高低。

鍾左敦