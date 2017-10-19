中國財政部宣布，今年首9月，國有企業利潤總額2.18萬億元(人民幣‧下同)，按年增長24.9%。
其中中央企業利潤1.41萬億元，增長17.8%；地方國有企業利潤7714.7億元，增長40.3%。
首9月，營業總收入37.64萬億元，按年增長15.9%。其中中央企業收入22.51萬億元，增長14.1%；地方國有企業收入15.13萬億元，增長18.8%。
期內，鋼鐵等去年同期虧損的行業持續保持盈利；有色、煤炭、石油石化、交通等行業利潤按年增幅較大；電力等行業利潤按年降幅較大。
今日 18:04 中國財經
中國財政部宣布，今年首9月，國有企業利潤總額2.18萬億元(人民幣‧下同)，按年增長24.9%。
其中中央企業利潤1.41萬億元，增長17.8%；地方國有企業利潤7714.7億元，增長40.3%。
首9月，營業總收入37.64萬億元，按年增長15.9%。其中中央企業收入22.51萬億元，增長14.1%；地方國有企業收入15.13萬億元，增長18.8%。
期內，鋼鐵等去年同期虧損的行業持續保持盈利；有色、煤炭、石油石化、交通等行業利潤按年增幅較大；電力等行業利潤按年降幅較大。
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