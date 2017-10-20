中國財經

針對歐委會對原產於中國的電動自行車產品發起反傾銷調查，中國商務部貿易救濟調查局局長王賀軍表示，此舉不符合歐盟應對氣候變化的努力和消費者利益，希望歐盟審慎對中國電動自行車產品發起貿易救濟調查。

王賀軍強調，歐盟已對來自中國的自行車產品維持長達24年的反傾銷措施，以犧牲歐盟廣大消費者利益為代價，對歐盟產業提供過度保護，中方敦促歐盟遵守世貿規則，盡早終止對華自行車反傾銷措施，不要將電動自行車案發展成為新的貿易保護案例。

他又稱，中國政府將密切關注案件進展，採取必要措施堅決捍衞中國企業的正當權益。