訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 17:21 中國財經

商務部促歐盟盡早終止對華自行車反傾銷措施

放大圖片

針對歐委會對原產於中國的電動自行車產品發起反傾銷調查，中國商務部貿易救濟調查局局長王賀軍表示，此舉不符合歐盟應對氣候變化的努力和消費者利益，希望歐盟審慎對中國電動自行車產品發起貿易救濟調查。

王賀軍強調，歐盟已對來自中國的自行車產品維持長達24年的反傾銷措施，以犧牲歐盟廣大消費者利益為代價，對歐盟產業提供過度保護，中方敦促歐盟遵守世貿規則，盡早終止對華自行車反傾銷措施，不要將電動自行車案發展成為新的貿易保護案例。

他又稱，中國政府將密切關注案件進展，採取必要措施堅決捍衞中國企業的正當權益。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。