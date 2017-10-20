訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:41 中國財經

人行:首三季房產貸款增速續回落

放大圖片

人民銀行統計報告顯示，首三季房地產貸款增速繼續回落。

數據顯示，9月底，人民幣房地產貸款餘額31.1萬億元(人民幣‧下同)，按年增長22.8%，增速較上季末低1.4個百分點。 其中，個人住房貸款餘額21.1萬億元，按年增長26.2%，增速較上季末低4.6個百分點。

首三季整體貸款投向呈現以下特點，包括企業中長期貸款增長較快；小微企業貸款增速提高；服務業中長期貸款加快增長；「三農」貸款增速上升；房地產貸款增速繼續回落；住戶經營性貸款增速回升。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。