人民銀行統計報告顯示，首三季房地產貸款增速繼續回落。
數據顯示，9月底，人民幣房地產貸款餘額31.1萬億元(人民幣‧下同)，按年增長22.8%，增速較上季末低1.4個百分點。 其中，個人住房貸款餘額21.1萬億元，按年增長26.2%，增速較上季末低4.6個百分點。
首三季整體貸款投向呈現以下特點，包括企業中長期貸款增長較快；小微企業貸款增速提高；服務業中長期貸款加快增長；「三農」貸款增速上升；房地產貸款增速繼續回落；住戶經營性貸款增速回升。
今日 16:41 中國財經
人民銀行統計報告顯示，首三季房地產貸款增速繼續回落。
數據顯示，9月底，人民幣房地產貸款餘額31.1萬億元(人民幣‧下同)，按年增長22.8%，增速較上季末低1.4個百分點。 其中，個人住房貸款餘額21.1萬億元，按年增長26.2%，增速較上季末低4.6個百分點。
首三季整體貸款投向呈現以下特點，包括企業中長期貸款增長較快；小微企業貸款增速提高；服務業中長期貸款加快增長；「三農」貸款增速上升；房地產貸款增速繼續回落；住戶經營性貸款增速回升。
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