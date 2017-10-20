訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:33 中國財經

滬指收升8點 本周累跌0.35%

放大圖片

內地股市反覆靠穩，上證指數先跌後回穩，收升8點。市場交投淡靜，兩市成交合計較上日縮減逾16%至3628億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計跌0.35%。

上證指數今早低開6點後，中段止跌回升，其後反覆向好，收市報3378點，升8點或0.25%，最多升9點或0.28%，高見3379點；最多跌10點或0.3%，低見3360點，成交1550.65億元。

深成指亦先跌後回升，並以全日最高位收市，收報11238點，升49點或0.44%，最低見11140點，跌49點或0.44%，成交2077.08億元。

滬深300指數報3926點，跌4點或0.11%；創業板指數報1880點，升17點或0.95%。

分析師表示，上海籌建自由貿易港的消息，令港口運輸及上海本地股異軍突起，而前期持續調整的有色金屬、鋼鐵、建材等周期股亦出現集體反彈，推動大市小幅走強，但成交仍明顯不足，顯示場內觀望氣氛未改。

各板塊幾乎全線上揚，交通運輸股漲3%；水泥、鋼鐵、有色金屬股漲逾2%；化工、煤炭、房地產、石油股漲1%；電力股靠穩；釀酒股則挫逾1%；金融股亦偏軟。

上海市委書記韓正出席中共十九大會議時表示，關於自由貿易港，市政府正在按照中央部署，做好這方面方案，而目前只是籌劃階段，最終方案必須經過中央批准後實施。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。