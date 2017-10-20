中國財經

內地股市反覆靠穩，上證指數先跌後回穩，收升8點。市場交投淡靜，兩市成交合計較上日縮減逾16%至3628億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計跌0.35%。

上證指數今早低開6點後，中段止跌回升，其後反覆向好，收市報3378點，升8點或0.25%，最多升9點或0.28%，高見3379點；最多跌10點或0.3%，低見3360點，成交1550.65億元。

深成指亦先跌後回升，並以全日最高位收市，收報11238點，升49點或0.44%，最低見11140點，跌49點或0.44%，成交2077.08億元。

滬深300指數報3926點，跌4點或0.11%；創業板指數報1880點，升17點或0.95%。

分析師表示，上海籌建自由貿易港的消息，令港口運輸及上海本地股異軍突起，而前期持續調整的有色金屬、鋼鐵、建材等周期股亦出現集體反彈，推動大市小幅走強，但成交仍明顯不足，顯示場內觀望氣氛未改。

各板塊幾乎全線上揚，交通運輸股漲3%；水泥、鋼鐵、有色金屬股漲逾2%；化工、煤炭、房地產、石油股漲1%；電力股靠穩；釀酒股則挫逾1%；金融股亦偏軟。

上海市委書記韓正出席中共十九大會議時表示，關於自由貿易港，市政府正在按照中央部署，做好這方面方案，而目前只是籌劃階段，最終方案必須經過中央批准後實施。