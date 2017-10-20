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今日 12:30 中國財經

瑞銀料中國第四季GDP放緩至6.6%

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瑞銀中國首席經濟學家汪濤認為，昨日公布的中國第三季GDP數據小幅放緩，反映中國經濟在小周期頂部緩緩回落，原因包括政府政策收緊致房地產銷售減慢、企業固定投資疲弱等等。她預期，第四季GDP增長將繼續放緩至6.6%，全年GDP增長則預計6.8%，但仍高於全年6.5%的目標。另外，隨着經濟繼續回落，房地產相關行業溫和下滑，料明年GDP增長6.4%。

汪濤又指，雖然國家主席習近平日前在講話中提到公平、安全、環境各方面要平衡發展，當中沒有提到要以GDP增長作為量度指標，但這種長期發展的調整不代表放棄GDP增長目標。她續稱，未來兩年GDP增長只要有6.3%即可以達2020年時GDP較2010年翻倍的目標，反映政府有更多空間調控風險。

她認為，短期內人行不會加息或減息，而房地產政策在邊際上有收緊，但相信房產稅短期內不會出台。同時，十九大繼續強調加強金融監管，說法與7月金融工作會議一脈相承，意味影子信貸將面臨更多監管；總體信貸增長會減慢，其增速同GDP增速之間差距亦會縮小。

人民幣滙率方面，汪濤表示，在十九大會議中對資本賬及滙率開放的語調變化不大，估計短時間限制資本流出的監管措施不會取消，而人民幣滙率形成機制短時間亦不會有重大變化，預期今年底人民幣兌美元水平為6.6，明年為6.7。

瑞銀中國首席策略分析師高挺認為，十九大強調要提高經濟質量，相信先進製造業如資訊科技及生物科技等在未來三、五年仍會獲政府大力推動，而醫療、環保等大方向亦是有持續投資機會的領域。

高挺預期，A股在未來一季會呈區間震盪，其中金融、食品飲料等基本因素較好的版塊表現可能會較好，而醫藥及電力等防禦性版塊亦可留意。

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