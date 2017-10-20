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今日 12:05 中國財經

【十九大】韓正:上海正按中央部署籌建自貿港

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上海市委書記韓正表示，上海正按中央部署，籌劃建立自由貿易港。

韓正出席中共十九大會議時表示，關於自由貿易港，市政府正在按照中央部署，做好這方面方案，而目前只是籌劃階段，最終方案必須經過中央批准後實施。

對於已推進4年的上海自貿區，韓正稱，自貿區的核心任務是制度創新。經過這幾年改革，自貿區已有100多項創新制度在全國推廣，應當能夠進一步促進上海國際金融中心建設，相關舉措還要進一步深化完善。他補充指，金融改革和創新，一定是在風險可控的前提下進行，這是一條基本遵循。

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