即巿股評 港股直擊 中國財經 國際財經

國家統計局昨天公布，中國第三季國內生產總值(GDP)按年增6.8%，符合市場預期。內地經濟連續9個季度在6.7%至6.9%區間運行，保持中高速增長，高於中央定下6.5%左右的全年目標。

人民銀行行長周小川日前指出，年初以來中國經濟動能明顯增強，下半年GDP增速可能在7%左右。國際貨幣基金組織(IMF)及世界銀行等多間國際機構，近日也紛紛上調內地今明兩年增長預測。究竟中國經濟前景是否真的如此樂觀？答案或許不是。

由於基礎設施投資放緩及去槓桿持續，9月份內地經濟數據未見突破。首三季全國規模以上工業增加值及社會消費品零售總額分別按年升6.7%及10.4%，與首8個月持平。首三季全國固定資產投資按年增長7.5%，遜於市場預期的7.7%，不單較上年同期回落0.7個百分點，且跌至1999年12月以來最低水平。

事實上，反映內地一籃子經濟數據與市場預期落差的花旗中國經濟驚喜指數，自9月開始輾轉回落，上月26日再次跌穿0軸，最新報負24，創去年7月29日來新低，足證中國近月公布的經濟數據，整體來說持續差過市場預期。

另一方面，多個與內地經濟關係密切的指標陸續出現見頂回落跡象。從附【圖】可見，內地去年10月重推樓市調控措施，全國70個大中城市新建住宅價格指數的按年增長率自去年開始顯著下行，至今年8月，指數的按年升幅已收窄至8.1%，為一年最低。

此外，由用電量、鐵路貨運量和銀行貸款編製而成的「李克強指數」，經過6、7月的回升後，8月份再度急挫，並跌至年內低位，可見中國經濟近期的實質表現未如市場看法般正面。除非上述三個指標大幅改善，否則中國第四季GDP難以樂觀。

從人民幣滙價走勢看，投資者對內地經濟前景的信心已不如今年首8個月般強烈。人民幣兌美元在9月8日升至6.439後見頂回落，在岸人民幣(CNY)於昨天GDP數據出爐後一度跌破6.63關口。

考慮到人民幣呈現強勢將為出口及經濟造成壓力，故市場預期人民銀行或在十九大會議後容許溫和貶值。投資者未來務須加倍警惕人民幣的貶值預期或再度浮現，屆時將令中港兩地資金流出現重大轉變。

港股方面，恒生指數昨天早段再度刷新近10年高位，惟午後「跳水」，一度瀉逾600點，最終收報28159點，跌552點(1.9%)，險守20天線(約28158點)；大市成交額1165億元。全日下跌股份比例達81%，為8月11日以來最多，跌市頗為全面。

事緣昨天下午4時為西班牙加泰羅尼亞地區闡明是否獨立的最後期限。正式結果公布前，全球避險情緒急速升溫，金價漲穿1285美元。

然而，相比起外圍市場，港股明顯反應過度(overreacted)，一些早前較強勢的板塊，如汽車及金融股等成為跌市重災區，相信與獲利盤有關。港股的基本因素並無重大變化，投資者暫時毋須過分擔心。

信報投資研究部

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