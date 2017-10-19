中國財經

人民幣兌美元反覆走軟，在岸價(CNY)早段一度跌穿6.63關口，低見6.6373。

人民幣兌美元在岸價收報6.6277，較上日下午4時30分收報6.6205，跌72點子或0.11%；較晚上11時30分最後成交價6.6271，走弱6點子。

離岸價(CNH)早段曾跌破6.64，低見6.6402，截至香港時間傍晚5時42分，離岸價報6.6262，在岸價報6.6231。

官方今日開出的中間價報6.6093，較上日中間價6.5991，跌102點子或0.15%。

交易員指出，隔晚美滙指數回落，但在亞洲交易時段仍有支撐，且月中實需購滙持續旺盛，導致人民幣承壓下挫。短期人民幣料繼續反覆上落，但6.7附近有阻力。

另有交易員認為，今早公布的中國第三季國內生產總值(GDP)按年增速略降至6.8%，離岸人民幣在數據公布後明顯走貶，並帶動在岸滙價下跌；而外滙佔款和結售滙數據轉為正值，對市場影響不大。

國家統計局今早公布，中國第三季GDP按年增長6.8%，符合市場預期增長6.8%，經濟連續9個季度運行在6.7%至6.9%的區間，保持中高速增長。而人民銀行數據顯示，中國9月底外滙佔款餘額21.51萬億元，較上月增加8.5億元，是2015年10月以來首次上升。

人民銀行行長周小川今日表示，滙率浮動依靠市場波動是一個長期過程，目前不是一個特別的滙改時機，但會朝對外開放的方向發展；滙率浮動區間不是太重要的事，現時浮動區間很少限制到滙率隨供求關係變化。

外管局局長潘功勝亦指出，國內外多重因素作用下，中國滙率一度受到高強度衝擊；當前外滙市場形勢穩定，多個指標顯示跨境資本流動和供求的基本平衡，未來會穩步推進資本項目可兌換，保持人民幣滙率區間基本穩定。