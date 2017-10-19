中國財經

中國第三季GDP增速較前兩季略放緩，但仍符合預期，今年達到甚至超出6.5%的目標幾成定局。不過，分析人士認為，第四季投資增速放緩壓力仍較大，經濟會有一定溫和下行，而經濟已由高速轉向高質增長，全年GDP增速大機會出現「前高後低」。

國家統計局公布，中國第三季國內生產總值(GDP)按年增長6.8%，符合市場預期，增速較第二季放緩0.1個百分點；按季則增1.7%。首三季GDP按年增長6.9%。

中國首9個月固定投資遜預期，9月工業及零售消費勝預期。今年首9個月，固定資產投資增長7.5%。9月工業增加值增6.6%；社會消費品零售總額按年增長10.3%。

招商證券指出，經歷過去三個季度的超預期增長後，中國第三季經濟供求兩端增速有所放緩。從供給端看，首三季度工業增加值增速較上半年下跌0.2個百分點，但服務業生產指數依然保持穩定。從需求端角度看，除了消費增速保持穩定外，投資和出口增速均有不同程度回落。其中，首三季投資增速較上半年回落1.1個百分點，是第三季經濟放緩的主要因素。

目前看，未來兩個季度投資放緩，將成為國內經濟主要下行壓力，但首三季GDP增速達到6.9%，意味着年內穩增長壓力較小，未來GDP增速回落速度是否可控，關鍵是看消費需求的走勢。

交通銀行金融研究中心表示，全年GDP增長達到6.7%很確定，雖然經濟穩中向好，但不一定體現在速度加速，而是體現在結構可能改善。拉動力方面，消費超過投資成為主導力量，三駕馬車(投資、消費和出口)更平穩，期望民間投資會有回升，預計未來居民實際收入的增速會超過GDP增速，惠及民生。

摩根士丹利華鑫證券預計，第四季GDP可能會放緩至6.7%，一方面是由於去年末季基數較高，其次前期三四線城市棚改貨幣化拉動的房地產銷售，對房產投資的滯後效應會有所減弱，加上出口和補庫存拉動效應進一步減弱。

該行稱，考慮到實現6.5%的全年經濟增長目標基本已成定局，在貨幣和財政政策立場方面，相信不會有明顯方向性的改變，但可能會繼續推出有針對性政策來拉動民間投資，和推進產業升級和節能環保相關的製造業投資。

恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，相信第四季內地消費保持平穩，但固定資產投資及出口增長或略為減慢，考慮到今年首三季內地經濟增長6.9%，維持今年全年經濟增長預測6.8%不變。