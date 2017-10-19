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【十九大】任學鋒:香港可聯合大灣區周邊地區

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廣東省委副書記、廣州市委書記任學鋒認為，香港營商環境良好，可以將大灣區周邊地區聯合起來 。

任學鋒出席十九大廣東省代表團討論時稱，粵港澳大灣區發展需要一個營商環境，認為香港有良好營商環境，可在大灣區發展中，與廣州及其他周邊地區聯合起來 。他又稱，廣州是一個樞紐城市，未來可加強航空及航運動建設，加強在大灣區中的樞紐角色。

廣東省發改委黨組書記魏宏廣亦指出，要以與港澳建設粵港澳大灣區為抓手，加快構建開放型經濟新體制，期望將大灣區建設成更有活力的經濟區及更優質的生活圈。

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