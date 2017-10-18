中國財經

中共總書記習近平提出要全面建成小康社會的目標，廣東省委書記胡春華在十九大廣東團會議上表示，廣東在實現全民小康社會的條件相對其他省市好，但仍存在很多不足，包括農村建設、醫療設施及生態建設。

胡春華指，去年廣東的人均生產總值達到1.1萬美元，市場化及國際化的程度很高，認為廣東具備了向現代化推進的條件。而廣東省在改革開放時先行一步，期望未來在現代化建設亦能走在全國前列。

不過，他亦指出，廣東實際活動人口多，生態壓力大，雖然廣東空氣質量達標，但部分流域的水污染仍然嚴重，要集中治理。