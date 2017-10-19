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今日 12:00 中國財經

【十九大】周小川:擴滙率浮動區間非目前關注重點

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人民銀行行長周小川表示，滙率浮動更加依靠市場供求關係來決定，人民幣成為可自由使用貨幣，是個長期進程，過去這方面已取得進步，但路還沒有走完，未來還會繼續。

被問及目前是否考慮擴大人民幣滙率浮動區間，周小川回應指，擴大滙率浮動區間不是太重要的事。

不過，他指出，擴大滙率浮動區間是個訊號，表明滙改會向前邁一步，但當前不是關注的重點。對外開放還包括市場方面的開放，如「滬港通」、「深港通」、「債券通」等，此外還包括金融市場准入會進一步對外開放。

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