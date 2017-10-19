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今日 11:11 中國財經

摩通:習講話後仍看好內房股

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摩根大通發表報告指，中國國家主席習近平在中共十九大講話中，沒有提及新的緊縮政策，講話中亦無任何跡象表明政府對現行政策不滿，相信政府支持城鎮化和創建城市集群的決心依然未變。

摩根大通認為，中國當局對現行房地產政策，所帶來的結果感到滿意，反映其進一步收緊政策的風險很小。

摩通依然看好內地房地產行業，認為會有更多政策出台的擔憂，會逐漸緩和。

習近平昨日在十九大工作報告中提出，「堅持房子是用來住的、不是用來炒」的定位，加快建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度，讓全體人民住有所居。

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