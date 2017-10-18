中國財經

十九大報告提到「健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架」，人民銀行副行長易綱表示，建立雙支柱調控框架，可以保持幣值穩定及維護金融系統的穩定。

他解釋，本輪國際金融危機說明，價格穩定不代表金融穩定，危機前美國的物價穩定，金融資產價格大幅上漲，市場行為具有明顯的順周期性，跨市場風險傳染性較強，因此只有貨幣政策對於維持金融系統穩定還不夠，金融系統風險的主要來源是金融順周期性和跨市場風險傳染，宏觀審慎就是對金融順周期行和跨市場風險傳染對症下藥。

易綱指出，中國較早探索和實踐貨幣政策和宏觀審慎政策相結合的方式，一方面積極穩妥推動貨幣政策調控框架從數量型向價格型轉變，創新貨幣政策工具，另一方面着力建立金融宏觀審慎框架。

至於宏觀審慎框架，他表示，包括三方面內容。首先，是在2011年正式引入差別準備金動態調整機制，要求金融機構「有多大本錢做多大生意」，擴張速度要與經濟發展、資本金相適應；2016年將差別準備金動態調整機制升級為宏觀審慎評估體系(MPA)，將更多金融活動和金融行為納入管理，從7方面約束金融機構，實施逆周期調節。第二，將跨境資本金流動納入MPA。最後，是繼續加強房地產市場的宏觀審慎管理，核心是形成因城施策、差別化住房信貸政策。