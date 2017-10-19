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今日 10:40 中國財經

中國首9月商品房銷售增速續回落

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國家統計局公布，今年首9個月，商品房銷售額9.19萬億元(人民幣‧下同)，增長14.6%，增速回落2.6個百分點。其中，住宅銷售額增長11.4%，辦公樓銷售額增長25.2%，商業營業用房銷售額增長31.8%。

期內，商品房銷售面積11.6億平方米，按年增長10.3%，增速比首8個月回落2.4個百分點。其中，住宅銷售面積增長7.6%，辦公樓銷售面積增長32.7%，商業營業用房銷售面積增長23.7%。

房屋施工面積73.81億平方米，按年增長3.1%，增速與首8個月持平。其中，住宅施工面積50.53億平方米，增長2.9%。

截至9月底，商品房待售面積6.11億平方米，比8月末減少1212萬平方米。其中，住宅待售面積減少938萬平方米，辦公樓待售面積減少67萬平方米，商業營業用房待售面積減少138萬平方米。

首9個月全國房地產開發投資8.06萬億元，按年名義增長8.1%，增速比首8月提高0.2個百分點。其中，住宅投資5.51萬億元，增長10.4%，增速提高0.3個百分點。住宅投資佔房地產開發投資的比重68.3%。

房地產開發企業到位資金11.31萬億元，按年增長8.0%，增速比首8個月回落1個百分點。

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