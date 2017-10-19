訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:36 中國財經

中國第三季GDP增6.8% 符預期

放大圖片

中國第三季經濟增長符預期。國家統計局公布，中國第三季國內生產總值(GDP)按年增長6.8%，符合市場預期增長6.8%，經濟連續9個季度運行在6.7%至6.9%的區間，保持中高速增長。

今年首三季，國內生產總值59.33萬億元(人民幣‧下同)，按年增長6.9%，增速與上半年持平，較上年同期加快0.2個百分點。中央設定今年GDP目標增長6.5%左右。

分產業看，第一產業增加值4.12萬億元，按年增長3.7%；第二產業增加值23.81萬億元，增長6.3%；第三產業增加值31.4萬億元，增長7.8%。

首9個月，全國規模以上工業增加值按年增長6.7%，符合市場預期，增速比上年同期加快0.7個百分點。9月工業增加值按年增長6.6%，比上月加快0.6個百分點，略勝市場預期增加6.5%。9月發電量5220億千瓦時，按年增5.3%。

中國首三季全國固定資產投資45.85萬億元，按年增長7.5%，遜於市場預期增長7.7%，增速比上年同期回落0.7個百分點。期內全國房地產開發投資8.06萬億元，按年增長8.1%，增速比上年同期加快2.3個百分點。

零售銷售表現遜預期。9月社會消費品零售總額按年增長10.3%，比上月加快0.2個百分點，略勝市場預期增10.2%。首三季社會消費品零售總額26.32萬億元，按年增長10.4%，增速與上年同期持平。

國家統計局表示，總的來看，首三季度國民經濟穩中有進、穩中向好的態勢持續發展，支撐經濟保持中高速增長和邁向中高端水平的有利條件不斷積累增多，發展的包容性和獲得感明顯增強，為更好地實現全年經濟發展預期目標奠定了扎實基礎。

不過，國際環境依然複雜多變，國內經濟仍處在結構調整的過關期，持續向好基礎尚需進一步鞏固。下階段，要狠抓政策落實改革落地，全面做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，促進經濟持續健康發展和社會和諧穩定。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。