中國財經

中國第三季經濟增長符預期。國家統計局公布，中國第三季國內生產總值(GDP)按年增長6.8%，符合市場預期增長6.8%，經濟連續9個季度運行在6.7%至6.9%的區間，保持中高速增長。

今年首三季，國內生產總值59.33萬億元(人民幣‧下同)，按年增長6.9%，增速與上半年持平，較上年同期加快0.2個百分點。中央設定今年GDP目標增長6.5%左右。

分產業看，第一產業增加值4.12萬億元，按年增長3.7%；第二產業增加值23.81萬億元，增長6.3%；第三產業增加值31.4萬億元，增長7.8%。

首9個月，全國規模以上工業增加值按年增長6.7%，符合市場預期，增速比上年同期加快0.7個百分點。9月工業增加值按年增長6.6%，比上月加快0.6個百分點，略勝市場預期增加6.5%。9月發電量5220億千瓦時，按年增5.3%。

中國首三季全國固定資產投資45.85萬億元，按年增長7.5%，遜於市場預期增長7.7%，增速比上年同期回落0.7個百分點。期內全國房地產開發投資8.06萬億元，按年增長8.1%，增速比上年同期加快2.3個百分點。

零售銷售表現遜預期。9月社會消費品零售總額按年增長10.3%，比上月加快0.2個百分點，略勝市場預期增10.2%。首三季社會消費品零售總額26.32萬億元，按年增長10.4%，增速與上年同期持平。

國家統計局表示，總的來看，首三季度國民經濟穩中有進、穩中向好的態勢持續發展，支撐經濟保持中高速增長和邁向中高端水平的有利條件不斷積累增多，發展的包容性和獲得感明顯增強，為更好地實現全年經濟發展預期目標奠定了扎實基礎。

不過，國際環境依然複雜多變，國內經濟仍處在結構調整的過關期，持續向好基礎尚需進一步鞏固。下階段，要狠抓政策落實改革落地，全面做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，促進經濟持續健康發展和社會和諧穩定。