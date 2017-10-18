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今日 17:51 中國財經

在岸離岸人民幣齊跌穿6.62

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中共十九大會議今日揭幕，在岸(CNY)及離岸(CNH)人民幣雙雙跌破6.62。

人民幣兌美元在岸價收報6.6205，較上日下午4時30分收報6.6160，跌45點子或0.07%；較晚上11時30分最後成交價6.6250，走強45點子。

截至香港時間傍晚5時41分，離岸價報6.6249，低見6.6286；在岸價報6.6244，最低見6.6261。

官方今日開出的中間價報6.5991，較昨日跌108點子或0.16%，連跌兩日。

交易員指出，昨日國際美滙指數續升，打壓人民幣中間價；今日中共十九大召開，不少交易員亦關注會議是否有影響力的消息，短期人民幣料延續反覆上落。

另有交易員認為，今早市場流動性較之前明顯充裕，除非外部出現明顯變動，否則估計在十九大會議期間，人民幣穩定性較之前會有所提高。美國財政部昨日公布的半年度滙率政策報告對人民幣的影響有限。

中共總書記習近平今早在十九大會議發表講話，指要健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控，深化利率和滙率市場化改革，健全金融監管體系，守住不發生系統性金融風險的底線。

至於人民銀行稍早時候發布的2017年人民幣國際化報告指出，中國將扎實推進人民幣國際化，保持人民幣在全球貨幣體系中的穩定地位，而且人民幣投資貨幣功能將不斷深化，儲備貨幣功能將逐漸顯現。

此外，美國財政部早前亦公布半年一度的貨幣操控報告，指出包括中國在內的主要貿易夥伴沒有操縱貨幣滙率，以達致不公平貿易的目標。

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