中國財經

人民銀行發布的2017年人民幣國際化報告指出，「滬港通」和「深港通」有利於促進香港金融市場的長期穩定、繁榮發展，鞏固香港國際金融中心地位，有利於豐富內地股票市場投資者結構，健全內地資本市場機制，推動資本市場多層次發展。

報告續稱，「滬港通」和「深港通」可拓寬香港市場人民幣資金的投資渠道，促進人民幣在兩地之間的有序流動，有利於香港離岸人民幣市場發展。

兩地監管部門下一步將密切合作，根據現時運行情況，繼續研究優化相關制度安排，便利投資者投資活動，防範潛在業務風險。